Богучанская ГЭС поддержала развитие хоккея в Кодинске

АО «Богучанская ГЭС», в рамках благотворительной программы Группы РусГидро, выделила более 220 000 рублей хоккейному клубу «Энергия» города Кодинска на приобретение современного электронного табло для городского корта. Размер табло составляет 1,8 на 2,7 м, функциональные возможности позволяют размещать оперативную информацию для игроков, тренеров и болельщиков. В ближайшее время на корте начнутся работы по установке табло и монтажу освещения, что расширит возможности по проведению тренировок и соревнований в сезоне 2022-2023 года.

Клуб «Энергия», созданный в 2011 году, на протяжении многих лет получает систематическую помощь и поддержку РусГидро и Богучанской ГЭС. Рядом с хоккейным кортом оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Клуб успешно выступает на краевых соревнованиях «Олимпийская зима Красноярья» и зимних спортивных играх муниципальных районов Красноярского края. С 2016 года благодаря помощи РусГидро клуб осуществляет круглогодичную подготовку кодинских спортсменов, проводя тренировки как по хоккею с шайбой, так и с мячом.

АО «Богучанская ГЭС» регулярно поддерживает развитие зимних видов спорта в Кежемском районе и городе Кодинске. В 2022 году для оснащения спортивной площадки клуб приобрел многоразовую разметочную ленту, обозначающую боковые и лицевые линии, активную сушилку на 30 пар коньков и силовую станцию для тренировок юных хоккеистов. Для организации соревнований и массовых мероприятий приобрели акустическую систему, в которую входят всепогодная звуковая колонка, микшерный пульт, радиоузел, усилитель мощности и вокальная радиосистема с микрофоном. На катке установлены камеры наблюдения (в помещении для хранения инвентаря и наружная), подключенные к видеорегистратору.