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Инспекторы ГИБДД проверили качество выполненных работ на дороге в Сухобузимском районе

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Красноярск
19:45 12 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, гибдд, проверка, ремонт, дороги
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В Красноярском крае сотрудники ГИБДД проверили качество выполненных работ по ремонту дорожного объекта в Сухобузимском районе. Ремонтные работы проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В региональном правительстве пояснили, что на автомобильной дороге «Атаманово-Кононово-Кекур» были завершены мероприятия по развитию улично-дорожной сети, которая проходит через населенный пункт.

Протяженность отремонтированного участка составила почти 3 километра. В ходе проверки качества выполненных работ дорожные полицейские проверили соблюдались ли требования ГОСТа при проведении работ, правильно ли была установлена дорожно-знаковая информация, состояние обочин и асфальтобетонного покрытия, а также нанесение разметки.

По словам начальника Госавтоинспекции Евгения Коровкина, качество дорожной инфраструктуры является одной из основ безопасности. В этой связи особое внимание уделяется соблюдению всех требования нормативных документов в области дорожной безопасности.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что на ремонт участка автодороги Атаманово – Кононово – Кекур было потрачено 29,5 млн рублей.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

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