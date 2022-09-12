В Красноярске контролируют организацию горячего питания

Задача школы предоставить детям сбалансированное и правильное питание с учётом санитарных норм. Главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания.

В школах продолжается мониторинг системы питания. Руководитель главного управления образования постоянно посещает учреждения и вместе с родителями дегустирует меню. Первая проверка в новом учебном году прошла в лицее № 6. Там все 750 учеников питаются бесплатно.

— Как только начинается учебный год, уделяем большое внимание организации питания и самые главные партнёры в этом – родители. Свою работу традиционно продолжает родительский контроль, то есть ежедневно родители могут дегустировать школьные блюда, давать рекомендации, беседовать с поваром. На сегодняшний день мы имеем положительные результаты: дети стали лучше есть каши и первые блюда. Качество школьного питания значительно улучшилось, — отметила Марина Аксенова, руководитель главного управления образования города.

Проверяющие дегустировали школьный завтрак. Согласно 10 дневному цикличному меню по понедельникам подают молочную кашу, бутерброды с сыром и чай с баранками. Осенние обеды отличаются большим количеством овощей и фруктов. Помимо первого и второго блюд ребята обязательно получают морковные и свекольные салаты и сезонные фрукты (груши и яблоки).

— Важно проверять питание, потому что нам необходимо знать, что едят дети в школе. Сегодня мы всё попробовали сами. Рисовая каша оказалась очень вкусной, как в детстве. Ребёнок тоже всегда доволен и говорит, что всё очень вкусно, — рассказал Артур Айрапетян, родитель первоклассника.

Проверяющие отметили вкусовые качества блюд и внешний вид обеденного зала. Члены родительского комитета и представители управления образования заполнили чек-листы и задали вопросы детям, что им больше всего нравится в школьной столовой.

Павел Неведров, родитель ученика лицея № 6:

— В состав комиссии я вошёл впервые. Как говорится: доверяй, но проверяй. По питанию у нас никаких замечаний нет. Наш ребёнок перешёл в 3 класс и на протяжении всего этого времени не было жалоб. Конечно, хотелось увидеть еду своими глазами и, естественно, попробовать.

В главном управлении образования отметили, совместные выезды в столовые будут проходить весь учебный год.

Кроме того, стоит отметить, что с начала сентября заработала горячая линия. Специалисты ежедневно выезжают на школьные пищеблоки, реагируют на обращения родителей, следят за исполнением операторами договорных обязательств.

Напомним, что с 2020 года государство взяло организацию и оплату горячего питания учеников начальной школы на себя. В статье 37 Закона об образовании сказано, что учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием за счёт бюджетов федерального, регионального и местного уровней.

Согласно указу президента, бесплатное питание в этом году будут получать примерно 75 тысяч школьников (учащиеся 1-4 классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей).

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев