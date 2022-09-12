Причина более 1 000 пожаров в Красноярском крае — короткое замыкание электропроводки

За 8 месяцев в Красноярском крае возникло более 1,1 тысячи пожаров из-за отсутствия контроля за состоянием электропроводки, рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Например, в минувшие выходные в течение 3,5 часов пожарные боролись с огнём в магазине Ермаковского района. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, вызванной подключением сразу нескольких мощных потребителей энергии в сеть. В результате была повреждена крыша и помещение внутри здания (180 кв. м).

В августе из-за замыкания в электропроводке произошёл пожар в двухквартирном доме в Богучанском районе.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю рекомендуют периодические проверять состояние электропроводки, обращаясь к специалистам. Не рекомендуется сверлить или забивать гвозди в местах, где проходит электрический кабель. Покидая дом, отключайте от сети технику.