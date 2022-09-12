Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

В Красноярском крае одна из школ Канска выплатит компенсацию морального вреда ученику. В прокуратуре рассказали, что в начале весны этого года 15-летний подросток на перемене вместе с другими учениками играл с игрушечным пистолетом, заряжая его и стреляя пульками.

В один из таких выстрелов пулька от пола отрикошетила, попав в глаз несовершеннолетнего. Врачи установили, что подростку был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на требования закона, администрация школы несвоевременно направила служебное сообщение о травмировании несовершеннолетнего и не уведомила законных представителей ученика о случившемся. Таким образом, подростку пришлось самому без какого-либо сопровождения ехать в больницу.

В результате прокуратурой было внесено представление в образовательное учреждение и направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Добавим, что в пользу несовершеннолетнего взыскали 50 тыс рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости