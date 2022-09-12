В Красноярском крае модернизируют региональную систему оповещения

В агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края сообщают, что на данный момент ведётся модернизация системы оповещения населения. В частности, в 36 муниципалитетах заменят устаревшие сирены. Там установят 77 современных точек звукового оповещения, позволяющих транслировать звук и речевые сообщения, и автоматизированные рабочие места операторов.

На модернизацию из краевого бюджета выделено более 123 млн руб.

— Такие работы проведены в части северных и южных районов. Сейчас модернизируют системы оповещения в центральных районах. Более 800 тысяч человек будут получать информацию о порядке действий, в случае возникновения ЧС, с использованием современных технологий, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович