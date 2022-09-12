12 сентября
Красноярск
погода +9 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае модернизируют региональную систему оповещения

Главная Общество
Красноярск
17:30 12 Сентября 2022
предупреждение, чс, модернизация, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

В агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края сообщают, что на данный момент ведётся модернизация системы оповещения населения. В частности, в 36 муниципалитетах заменят устаревшие сирены. Там установят 77 современных точек звукового оповещения, позволяющих транслировать звук и речевые сообщения, и автоматизированные рабочие места операторов.

На модернизацию из краевого бюджета выделено более 123 млн руб.

— Такие работы проведены в части северных и южных районов. Сейчас модернизируют системы оповещения в центральных районах. Более 800 тысяч человек будут получать информацию о порядке действий, в случае возникновения ЧС, с использованием современных технологий, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Причина более 1 000 пожаров в Красноярском крае — короткое замыкание электропроводки

Причина более 1 000 пожаров в Красноярском крае — короткое замыкание электропроводки

12 Сентября 2022 г.
Важно периодические проверять состояние электропроводки, обращаясь к специалистам
Новости Красноярска: Инспекторы ГИБДД проверили качество выполненных работ на дороге в Сухобузимском районе

Инспекторы ГИБДД проверили качество выполненных работ на дороге в Сухобузимском районе

12 Сентября 2022 г.
Ремонт проходил на дороге «Атаманово-Кононово-Кекур»
Новости Красноярска: В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

12 Сентября 2022 г.
Гигиенический норматив был превышен в 12,1 %
Новости Красноярска: 76-летний житель Красноярского края потерялся в лесу в Иланском районе

76-летний житель Красноярского края потерялся в лесу в Иланском районе

12 Сентября 2022 г.
Мужчина уже найден живым
Новости Красноярска: В Дивногорске за долги по алиментам долю мужчины в жилплощади передали детям

В Дивногорске за долги по алиментам долю мужчины в жилплощади передали детям

12 Сентября 2022 г.
Он ещё должен заплатить детям около 600 тыс. руб.
Новости Красноярска: В Красноярске стартовала продажа билетов на турнир легенд хоккея с мячом

В Красноярске стартовала продажа билетов на турнир легенд хоккея с мячом

12 Сентября 2022 г.
Турнир пройдет с 23 по 25 сентября
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru