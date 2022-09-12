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В Дивногорске за долги по алиментам долю мужчины в жилплощади передали детям

Главная Общество
Красноярск
18:32 12 Сентября 2022
долги, алименты, в красноярском крае, происшествия, общество
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Доля в жилплощади должника по алиментам передана в собственность его детям.

На контроле отделения судебных приставов находится исполнительное производство в отношении 30-летнего жителя Дивногорска, не платившего алименты своим троим детям.

Пристав установил, что должник владеет 1/6 доли жилья (остальная часть принадлежит его детям).  Сотрудники службы арестовали и направили на реализацию недвижимость, так как доля не была реализована, имущество передали бывшей жене в счёт погашения алиментов. Женщина оформила имущество на детей.

Исполнительное производство окончат после полного погашения задолженности (около 600 тыс. руб.).

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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