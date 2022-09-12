В Дивногорске за долги по алиментам долю мужчины в жилплощади передали детям

Доля в жилплощади должника по алиментам передана в собственность его детям.

На контроле отделения судебных приставов находится исполнительное производство в отношении 30-летнего жителя Дивногорска, не платившего алименты своим троим детям.

Пристав установил, что должник владеет 1/6 доли жилья (остальная часть принадлежит его детям). Сотрудники службы арестовали и направили на реализацию недвижимость, так как доля не была реализована, имущество передали бывшей жене в счёт погашения алиментов. Женщина оформила имущество на детей.

Исполнительное производство окончат после полного погашения задолженности (около 600 тыс. руб.).

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев