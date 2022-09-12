В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

За неисполнение решения суда о сносе незаконных строений дознаватели ГУФССП России по Красноярскому краю завели уголовное дело на руководителя рынка, рассказали в пресс-службе ведомства.

На контроль межрайонного отделения судебных приставов в феврале поступило на исполнение решение суда о сносе трёх строений на территории рынка.

Судебный пристав вручил требование руководителю рынка о необходимости добровольно исполнить решение суда и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Руководство рынка разобрало лишь два павильона из трёх, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Ведётся расследование. Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов