В Красноярске стартовала продажа билетов на турнир легенд хоккея с мячом

Сегодня, 12-го сентября, в Красноярске открылась продажа билетов на турнир легенд по бенди «Кубок Енисейской Сибири». Турнир состоится 23-25 сентября.

В нем будут участвовать знаменитые игроки, среди которых хоккеисты российской сборной, игроки молодежной национальной команды, сборной клубов страны и хоккеисты «Енисея». На протяжении трех дней гостей порадуют развлекательные локации, а также для них проведут автограф-сессию с участниками турнира.

По словам министра спорта края Дениса Петровского, турнир является очень знаковым событием, так как его можно назвать альтернативой Кубка мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Красноярске в конце текущего года.

Фото: © Минспорта Красноярского края