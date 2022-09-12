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В Красноярске стартовала продажа билетов на турнир легенд хоккея с мячом

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Красноярск
18:15 12 Сентября 2022
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Сегодня, 12-го сентября, в Красноярске открылась продажа билетов на турнир легенд по бенди «Кубок Енисейской Сибири». Турнир состоится 23-25 сентября. 
В нем будут участвовать знаменитые игроки, среди которых хоккеисты российской сборной, игроки молодежной национальной команды, сборной клубов страны и хоккеисты «Енисея». На протяжении трех дней гостей порадуют развлекательные локации, а также для них проведут автограф-сессию с участниками турнира.   

По словам министра спорта края Дениса Петровского, турнир является очень знаковым событием, так как его можно назвать альтернативой Кубка мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Красноярске в конце текущего года. 

Фото: © Минспорта Красноярского края 

 

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