Красноярского студента КрасГМУ будут судить за посредничество в передаче взяток преподавателям

Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего студента КрасГМУ, он обвиняется в совершении 7-ми эпизодов преступлений по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С августа по октябрь 2021 года студент лечебного факультета подыскивал студентов университета, которые имеют академические задолженности и желающих получить по ним положительные оценки. Обвиняемый получал от студентов взятки от 20 до 40 тыс. руб. и передавал состоящим с ним в преступном сговоре людям для дальнейшей передачи преподавателям. При этом он оставлял часть денег себе.

Обвиняемому не удалось довести преступный умысел до конца, так как посредники не передавали денежные средства преподавателям. Они подделывали подписи в зачётных книжках и электронном журнале.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Уголовные дела в отношении 10 студентов, обвиняемых в покушении на дачу взятки должностному лицу находятся в суде.

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