12 сентября
Красноярск
погода +19 °C
60.47
 
€ 60.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярского студента КрасГМУ будут судить за посредничество в передаче взяток преподавателям

Главная Общество
Красноярск
14:40 12 Сентября 2022
взятка, красноярск, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего студента КрасГМУ, он обвиняется в совершении 7-ми эпизодов преступлений по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С августа по октябрь 2021 года студент лечебного факультета подыскивал студентов университета, которые имеют академические задолженности и желающих получить по ним положительные оценки. Обвиняемый получал от студентов взятки от 20 до 40 тыс. руб. и передавал состоящим с ним в преступном сговоре людям для дальнейшей передачи преподавателям. При этом он оставлял часть денег себе.

Обвиняемому не удалось довести преступный умысел до конца, так как посредники не передавали денежные средства преподавателям. Они подделывали подписи в зачётных книжках и электронном журнале.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Уголовные дела в отношении 10 студентов, обвиняемых в покушении на дачу взятки должностному лицу находятся в суде.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

12 Сентября 2022 г.
Женщина лишилась 39 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

12 Сентября 2022 г.
Поисково-спасательные формирования совершили 20 выездов
Новости Красноярска: В Красноярске контролируют организацию горячего питания

В Красноярске контролируют организацию горячего питания

12 Сентября 2022 г.
Бесплатное питание в этом году будут получать примерно 75 тысяч школьников
Новости Красноярска: Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

12 Сентября 2022 г.
Образовательное учреждение заплатит 50 тыс рублей
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

12 Сентября 2022 г.
Цветы ввезли из Таиланда, Колумбии, Эквадора, Израиля и Нидерландов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru