45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

45-летняя жительница Красноярского края стала жертвой мошенничества. Женщина, проживающая в Зеленогорске, в начале лета этого года захотела приобрести крупную партию клубники.

В интернете она наткнулась на объявление – 100 рублей за килограмм и договорилась с продавцом о покупке. Мужчина, который якобы живет в Краснодарском крае, женщина перевела 11 тыс рублей и начала ждать поступления партии.

Однако продавец заявил жительнице Зеленогорска о возникших проблемах с транспортом из-за чего доставка задержится и предложит оформить большую парти, доплатив 20 тыс рублей. Затем он сообщил о самом удобном варианте крупной поставки, за которую женщина перевела еще восемь тысяч рублей.

Спустя какое-то время «продавец» рассказал потерпевшей о денежных трудностях и попросил в долг 15 тыс рублей, за что он отгрузит больше ягоды. В этот момент жительница Зеленогорска поняла, что общается с мошенником. Общая сумма ущерба составила 39 тыс рублей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова