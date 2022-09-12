В Красноярском крае «Единая Россия» одержала уверенную победу на муниципальных выборах

Жители Красноярского края в воскресенье, 11 сентября, избирали глав сельсоветов, депутатов городских, районных и окружных Советов. Выборы прошли в 30 муниципальных образованиях региона. В выборах приняли участие восемь зарегистрированных на территории Красноярского края политических партий и самовыдвиженцы. По результатам выборов замещено 279 мандатов в органы местного самоуправления.

Крупные избирательные кампании прошли в городах Минусинск, Назарово, Норильск. Здесь местные жители избирали депутатов городских Советов.

Во всех трех муниципалитетах лидерство получили единороссы. В Минусинске кандидаты - одномандатники от партии одержали победу во всех 11 округах, партия получила 47,88% голосов, в Назарове кандидаты - одномандатники получили 10 мандатов из 10, партия набрала более 52%, в Норильске «Единую Россию» поддержали 55,7% избирателей, пришедших на выборы, а кандидаты – одномандатники одержали победу в 20 округах из 21.

Всего на выборах депутатов уровня городских, окружных и районных Советов кандидаты от «Единой России» получили 76 мандатов из 92, что составило 82,6%.

Уверенно лидирует «Единая Россия» и на выборах в сельские Советы депутатов, кандидаты от партии победили в большинстве территорий - из 180 замещаемых мандатов единороссы получили 142, что составило 78,9%.

На выборах глав сельсоветов кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», получили 6 мандатов из 7.

Политический аналитик Александр Чернявский отметил, что «Единая Россия» на выборах в муниципальных образованиях Красноярского края предложила избирателям ясную и понятную программу:

«Сюрпризов не произошло. По результатам избирательной кампании - подавляющее преимущество «Единой России» буквально на всех выборах в Красноярском крае от самых важных для нашего края в нынешний ЕДГ - горсоветы Назарово, Минусинска и Норильска - до сельсоветов.

Можно назвать несколько причин столь убедительной победы. Во-первых, оппозиция в Красноярском крае за последний год стала слабее. Ей не удалось предложить избирателю никаких альтернатив действующей власти. Те мандаты, которые они все-таки взяли, выглядят утешительным призом, который ни на что не влияет. Было ощущение, что оппозиционные партии боролись не с «Единой Россией», а, в первую очередь, между собой.

Второй фактор - "медведи", с учетом муниципального уровня выборов, предложили избирателям максимально ясную программу, где фигурировали приземленные вещи, понятные простым людям, - и программа благоустройства, и комфортная среда, и развитие инфраструктуры, и другие направления, которые, на мой взгляд, были наиболее естественны для этого уровня выборов.

В результате мы видим вполне логичный и закономерный результат. Одним из следствий этих выборов будет влияние новых созывов муниципальных парламентов, в том числе, на формирование органов исполнительной власти в Норильске, Назарове и Минусинске».

Секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко оценил предварительные итоги выборов в Красноярском крае:

«Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» одержала уверенную победу. Думаю, что такие итоги закономерны. Политическая ситуация в мире и вокруг России привела общество к консолидации вокруг Президента и партии власти. Жители края доверяют политике главы государства, объединяются перед лицом опасности вокруг созидательных политиков, отмечают позитивные изменения, которые происходят в стране и в крае за последние годы. Спасибо жителям края за участие в голосовании, нашим кандидатам и партийной команде на местах, которые помогли обеспечить победу своей ежедневной работой и получить поддержку земляков. Теперь важно это доверие оправдать, сосредоточиться на реальной работе».

В целом, единый день голосования на территории Красноярского края прошел спокойно, на всех участках работали наблюдатели от политических партий и кандидатов, представители СМИ. В режиме реального времени они следили за голосованием, соблюдением закона и оперативно реагировали на сообщения о нарушениях в ходе избирательного процесса.

Напомним, что «Единая Россия» формировала списки кандидатов на основе результатов предварительного голосования.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»