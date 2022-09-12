12 сентября
Красноярск
погода +19 °C
60.47
 
€ 60.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае «Единая Россия» одержала уверенную победу на муниципальных выборах

Главная Общество
Красноярск
13:14 12 Сентября 2022
выборы, партии, голосование
версия для печати Ico_print

Жители Красноярского края в воскресенье, 11 сентября, избирали глав сельсоветов, депутатов городских, районных и окружных Советов. Выборы прошли в 30 муниципальных образованиях региона. В выборах приняли участие восемь зарегистрированных на территории Красноярского края политических партий и самовыдвиженцы. По результатам выборов замещено 279 мандатов в органы местного самоуправления.

Крупные избирательные кампании прошли в городах Минусинск, Назарово, Норильск. Здесь местные жители избирали депутатов городских Советов.

Во всех трех муниципалитетах лидерство получили единороссы. В Минусинске кандидаты - одномандатники от партии одержали победу во всех 11 округах, партия получила 47,88% голосов, в Назарове кандидаты - одномандатники получили 10 мандатов из 10, партия набрала более 52%, в Норильске «Единую Россию» поддержали 55,7% избирателей, пришедших на выборы,  а кандидаты – одномандатники одержали победу в 20 округах из 21.

Всего на выборах депутатов уровня городских,  окружных и районных Советов кандидаты от «Единой России» получили 76 мандатов из 92, что составило 82,6%.

Уверенно лидирует «Единая Россия» и на выборах в сельские Советы депутатов, кандидаты от партии победили в большинстве территорий - из 180 замещаемых мандатов единороссы получили 142, что составило 78,9%.

На выборах глав сельсоветов кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», получили 6 мандатов из 7.

Политический аналитик Александр Чернявский отметил, что «Единая Россия» на выборах в муниципальных образованиях Красноярского края предложила избирателям ясную и понятную программу:

«Сюрпризов не произошло. По результатам  избирательной кампании - подавляющее преимущество «Единой России» буквально на всех выборах в Красноярском крае от самых важных для нашего края в  нынешний ЕДГ  - горсоветы Назарово, Минусинска и Норильска - до сельсоветов.

Можно назвать несколько причин столь убедительной победы. Во-первых, оппозиция в Красноярском крае за последний год стала слабее. Ей не удалось предложить избирателю никаких альтернатив действующей власти. Те мандаты, которые они все-таки взяли, выглядят утешительным призом, который ни на что не влияет. Было ощущение, что оппозиционные партии боролись не с «Единой Россией»,  а, в первую очередь, между собой.

Второй фактор -  "медведи", с учетом муниципального уровня выборов,  предложили избирателям  максимально ясную программу, где фигурировали приземленные вещи, понятные простым людям, -  и программа благоустройства, и комфортная среда, и развитие инфраструктуры, и другие направления, которые, на мой взгляд, были наиболее естественны для этого уровня выборов.

В результате мы видим вполне логичный и закономерный результат. Одним из следствий этих выборов будет влияние новых созывов муниципальных парламентов,  в том числе, на формирование органов исполнительной власти в Норильске, Назарове и Минусинске».

Секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко оценил предварительные итоги выборов в Красноярском крае:

«Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» одержала уверенную победу. Думаю, что такие итоги закономерны. Политическая ситуация в мире и вокруг России привела общество к консолидации вокруг Президента и партии власти. Жители края доверяют политике главы государства, объединяются перед лицом опасности вокруг созидательных политиков, отмечают позитивные изменения, которые происходят в стране и в крае за последние годы. Спасибо жителям края за участие в голосовании, нашим кандидатам и партийной команде на местах, которые помогли обеспечить победу своей ежедневной работой и получить поддержку земляков. Теперь важно это доверие оправдать, сосредоточиться на реальной работе».

В целом, единый день голосования на территории Красноярского края прошел спокойно, на всех участках работали наблюдатели от политических партий и кандидатов, представители СМИ. В режиме реального времени они следили за голосованием, соблюдением закона и оперативно реагировали на сообщения о нарушениях в ходе избирательного процесса.

Напомним, что «Единая Россия» формировала списки кандидатов на основе результатов предварительного голосования.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

12 Сентября 2022 г.
Женщина лишилась 39 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

12 Сентября 2022 г.
Поисково-спасательные формирования совершили 20 выездов
Новости Красноярска: В Красноярске контролируют организацию горячего питания

В Красноярске контролируют организацию горячего питания

12 Сентября 2022 г.
Бесплатное питание в этом году будут получать примерно 75 тысяч школьников
Новости Красноярска: Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

12 Сентября 2022 г.
Образовательное учреждение заплатит 50 тыс рублей
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

12 Сентября 2022 г.
Цветы ввезли из Таиланда, Колумбии, Эквадора, Израиля и Нидерландов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru