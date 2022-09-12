В Красноярске адвокат, обещавший смягчить наказание клиента за взятку, получил 2 года тюрьмы

Адвокат признан виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание — 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, рассказали в ГСУ СК РФ по красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2021 году 42-летний адвокат выманил у своего подзащитного 3 млн руб. По уверениям адвоката, деньги нужны были для взяток, чтобы смягчить приговор подзащитного, но на самом деле мужчина хотел присвоить денежные средства себе.

С целью оказания давления в принятии решения о передаче подзащитным денег адвокат регулярно сообщал клиенту ложные сведения о намерении представителя правоохранительного органа предложить суду назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. А вот в случае передачи 3 млн руб., решить вопрос о назначении наказания на срок, не превышающий 4 года лишения свободы.

3 июня 2021 года адвокат получил от клиента деньги и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

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