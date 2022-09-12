В Красноярском крае подвели итоги единого дня голосования

Накануне в Красноярском крае состоялся единый день голосования. Проходили выборы депутатов и глав муниципальных образований. В общей сложности было проведено 45 избирательных кампаний и должности получат 279 кандидатов.

Как сообщает руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, с огромным отрывом зафиксирована победа «Единой России», получившей 224 мандата.

Что касается других партий, то мандаты были распределены таким образом:

КПРФ – 16 мандатов;

«Справедливая Россия – За Правду» – 11 мандатов;

ЛДПР – 10 мандатов;

«Зеленые» – два мандата;

«Новые люди» – один мандат;

«Яблоко» – один мандат.

Самовыдвиженцами были получены 14 мандатов.

Фото: © Никита Алексеев