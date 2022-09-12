В Красноярском крае подвели итоги единого дня голосования

Накануне в Красноярском крае состоялся единый день голосования. Проходили выборы депутатов и глав муниципальных образований. В общей сложности было проведено 45 избирательных кампаний и должности получат 279 кандидатов.
Как сообщает руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, с огромным отрывом зафиксирована победа «Единой России», получившей 224 мандата.
Что касается других партий, то мандаты были распределены таким образом:
- КПРФ – 16 мандатов;
- «Справедливая Россия – За Правду» – 11 мандатов;
- ЛДПР – 10 мандатов;
- «Зеленые» – два мандата;
- «Новые люди» – один мандат;
- «Яблоко» – один мандат.
Самовыдвиженцами были получены 14 мандатов.
Фото: © Никита Алексеев