Пенсионер из Канского района получил 6 месяцев ограничения свободы за фальшивое водительское удостоверение

64-летний пенсионер из Канского района стал фигурантом уголовного дела за использование поддельных прав, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В декабре 2021 года в с. Филимоново экипаж ДПС остановил Chevrolet Niva. Водитель предъявил полицейскому документы на автомобиль и права, однако при сверке по базам данных водительское удостоверение оказалось на имя женщины из Москвы.

Оказалось, что в 2017 году мужчину лишили права на управление транспортом на 1,5 года за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования. В дальнейшем он не захотел сдавать экзамены, а решил через интернет купить поддельные за 50 тыс. руб. В марте 2019 года ему по почте пришёл фальшивый дубликат.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Мужчина приговорён к 6 мес. ограничения свободы, заключающимся в запрете на смену места жительства и самовольного выезда за пределы Канского района.

Фото: © 24.мвд.рф