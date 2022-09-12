В Красноярском крае зафиксировано три лесных пожара

На 12 сентября в Красноярском крае действуют три лесных пожара в Ермаковском районе на площади 920 га, сообщается на сайте регионального правительства.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали два лесных пожара в Ермаковском районе на площади 425 га. Тушением занимались более 90 человек и шесть единиц техники. 8 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Отметим, из-за установившейся сухой погоды на территории Ермаковского района был введён режим «Чрезвычайной ситуации в лесах». Сухая погода способствует увеличению числа и площади лесных пожаров. В этой связи было принято соответствующее решение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.