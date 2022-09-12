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44-летний безработный из Железногорска украл женский плащ с манекена и перфоратор из магазина

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Красноярск
16:30 12 Сентября 2022
в красноярском крае, железногорск, полиция, кража, преступление
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В Красноярском крае в Железногорске был задержан 44-летний местный житель по подозрению в совершении краже из магазинов. В правоохранительные органы обратился директор магазина и рассказала, что с манекена был похищен черный кожаный плащ, который ранее купили за 30 тыс рублей. Эксперт-криминалисту удалось обнаружить и изъять следы обуви предполагаемого подозреваемого.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 44-летнего жителя Железногорска, который нигде не работал. Подозреваемый признался, что во время прогулки решил зайти в магазин и заметив, что за ним никто не следит, снял плащ с манекена. Впоследствии мужчина продал его малознакомым лицам.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по ст. «Кража» и ему грозит до пяти лет колонии.

Также полицейские выяснили, что подозреваемый причастен к хищению перфоратора из другого магазина. В отношении железногорца также возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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