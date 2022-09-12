Первые 108 студентов начали обучение в Академии ITРУСАЛа и En+ в Красноярске

РУСАЛ совместно с En+ Group и Сибирским федеральным университетом (СФУ) открыли в Красноярске Академию IT. Для участия в программе были отобраны 108 студентов первого курса бакалавриата и второго курса специалитета IT-направлений СФУ.

Академия дает возможности получения более глубоких знаний в области современных IT-технологий, востребованных в производственных компаниях, а также практического опыта в ходе реализации IT-проектов. Самые успешные студенты смогут начать свою карьеру на одном из предприятий РУСАЛа и En+ Group.

Студенты будут учиться в Академии IT 3 года, в программе 1 общий модуль и обучение по выбранным направлениям: информационная безопасность, Web-программирование и разработка программного обеспечения, промышленная автоматизация и цифровизация, сетевая и серверная инфраструктура, а также ERP-платформы, в том числе подготовка по внедрению и модификации корпоративных информационных систем. На протяжении всего периода обучения студенты будут проходить производственную практику на действующем производстве, а также познакомятся с IT-проектами РУСАЛа.

Выпускники Академии получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и сертификаты о повышении квалификации и свидетельства от вендоров.

«Сегодня IT-специалисты являются самыми востребованными на рынке труда. Как инженерная компания, разрабатывающая и внедряющая собственные технологии, мы заинтересованы в том, чтобы среди российских студентов было больше специалистов, знающих особенности и приоритеты реального производства. Поэтому подготовка высококвалифицированных профессионалов, погруженных в специфику нашего бизнеса, для нас очень важна. Для самих студентов учеба в новой Академии IT – это как возможность, так и вызов. Помимо потенциального трудоустройства они получат уникальный опыт, решат интересные задачи, поучаствуют в амбициозных проектах», – сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

«Тема модернизации инженерно-технического образования по-прежнему ключевая для нас. В этом смысле запуск совместной с нашими хорошими друзьями и надёжными индустриальными партнёрами РУСАЛ и EN+ «Академии IT» – логичное продолжение работы в этом направлении. Этот проект системный. Его подготовка заняла несколько лет. Студенты, которые будут обучаться по этой программе, прошли серьёзный конкурсный отбор. Их ждёт участие в реальных IT-проектах РУСАЛа, обучение приглашенными спикерами – экспертами в области информационных технологий, практика на предприятиях алюминиевого дивизиона. Уверен, что у ребят всё получится, а целевая образовательная программа «Академия IT» будет служить примером того, как вуз и предприятие могут совместно готовить специалистов новой формации, способных применять цифровые технологии на всех этапах производства», – прокомментировал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

В период обучения студентам выплачивается стипендия. Традицию поддержки науки и развития сотрудничества с сибирскими учебными заведениями около 20 лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Всю подробную информацию можно получить на сайте Академия IT: itacademy-sfu.ru.

Фото: пресс-служба РУСАЛ Красноярск

По материалам пресс-службы РУСАЛ Красноярск