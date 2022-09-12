12 сентября
Красноярск
погода +19 °C
60.47
 
€ 60.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первые 108 студентов начали обучение в Академии ITРУСАЛа и En+ в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:14 12 Сентября 2022
обучение, it-технология, проект, студенты
версия для печати Ico_print

РУСАЛ совместно с En+ Group и Сибирским федеральным университетом (СФУ) открыли в Красноярске Академию IT. Для участия в программе были отобраны 108 студентов первого курса бакалавриата и второго курса специалитета IT-направлений СФУ.

Академия дает возможности получения более глубоких знаний в области современных IT-технологий, востребованных в производственных компаниях, а также практического опыта в ходе реализации IT-проектов. Самые успешные студенты смогут начать свою карьеру на одном из предприятий РУСАЛа и En+ Group.

Студенты будут учиться в Академии IT 3 года, в программе 1 общий модуль и обучение по выбранным направлениям: информационная безопасность, Web-программирование и разработка программного обеспечения, промышленная автоматизация и цифровизация, сетевая и серверная инфраструктура, а также ERP-платформы, в том числе подготовка по внедрению и модификации корпоративных информационных систем. На протяжении всего периода обучения студенты будут проходить производственную практику на действующем производстве, а также познакомятся с IT-проектами РУСАЛа.

Выпускники Академии получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и сертификаты о повышении квалификации и свидетельства от вендоров.

«Сегодня IT-специалисты являются самыми востребованными на рынке труда. Как инженерная компания, разрабатывающая и внедряющая собственные технологии, мы заинтересованы в том, чтобы среди российских студентов было больше специалистов, знающих особенности и приоритеты реального производства. Поэтому подготовка высококвалифицированных профессионалов, погруженных в специфику нашего бизнеса, для нас очень важна. Для самих студентов учеба в новой Академии IT – это как возможность, так и вызов. Помимо потенциального трудоустройства они получат уникальный опыт, решат интересные задачи, поучаствуют в амбициозных проектах», – сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

«Тема модернизации инженерно-технического образования по-прежнему ключевая для нас. В этом смысле запуск совместной с нашими хорошими друзьями и надёжными индустриальными партнёрами РУСАЛ и EN+ «Академии IT» – логичное продолжение работы в этом направлении. Этот проект системный. Его подготовка заняла несколько лет. Студенты, которые будут обучаться по этой программе, прошли серьёзный конкурсный отбор. Их ждёт участие в реальных IT-проектах РУСАЛа, обучение приглашенными спикерами – экспертами в области информационных технологий, практика на предприятиях алюминиевого дивизиона. Уверен, что у ребят всё получится, а целевая образовательная программа «Академия IT» будет служить примером того, как вуз и предприятие могут совместно готовить специалистов новой формации, способных применять цифровые технологии на всех этапах производства», – прокомментировал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Первые 108 студентов начали обучение в Академии ITРУСАЛа и En+ в Красноярске

В период обучения студентам выплачивается стипендия. Традицию поддержки науки и развития сотрудничества с сибирскими учебными заведениями около 20 лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Всю подробную информацию можно получить на сайте Академия IT: itacademy-sfu.ru.

Фото: пресс-служба РУСАЛ Красноярск
По материалам пресс-службы РУСАЛ Красноярск

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

45-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой обмана при покупке 500 кг клубники

12 Сентября 2022 г.
Женщина лишилась 39 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

В Красноярском крае за неделю сотрудники МЧС потушили 77 пожаров

12 Сентября 2022 г.
Поисково-спасательные формирования совершили 20 выездов
Новости Красноярска: В Красноярске контролируют организацию горячего питания

В Красноярске контролируют организацию горячего питания

12 Сентября 2022 г.
Бесплатное питание в этом году будут получать примерно 75 тысяч школьников
Новости Красноярска: Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

Школа из Канска заплатит 50 тысяч рублей за попадание пульки в глаз 15-летнего ученика

12 Сентября 2022 г.
Образовательное учреждение заплатит 50 тыс рублей
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

12 Сентября 2022 г.
Цветы ввезли из Таиланда, Колумбии, Эквадора, Израиля и Нидерландов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru