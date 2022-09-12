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70-летняя пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам 1,7 млн рублей

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Красноярск
16:01 12 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, мошенничество
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70-летняя жительница Красноярска, поверив телефонным мошенникам, перевела им 1,7 млн рублей.

Пенсионерке позвонили, на экране телефона высветилось название банка — ВТБ. Девушка представилась сотрудником службы безопасности банка. Она пояснила, что со счёта женщины мошенники пытаются снять деньги, и, что среди мошенников, возможно, есть сотрудник их банка. По словам лже-сотрудницы банка, чтобы обезопасить средства, нужно перевести их на охраняемую карту. Она объяснила, что для её оформления необходимо использовать приложение, которое на самом деле может использоваться для кражи денег и персональных данных. Через мобильное приложение банка была оформлена новая банковская карта. После этого мошенники проинструктировали о необходимости закрыть текущий вклад досрочно, снять все деньги и перевести на специальную охраняемую карту. Потерпевшая сняла все деньги со вклада и положила в купюроприемник 1 млн рублей.

Позже ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности другого банка. Он сообщил о необходимости перевести деньги со вклада на охраняемую банковскую карту ВТБ в сумме 700 тыс. рублей. Через два часа после осуществления операции женщина перестала видеть в приложении банка ВТБ карту, на которую отправляла свои сбережения.

Как сообщает прокуратура Красноярского края, с начала года 5 231 житель края перевёл мошенникам 953 753 158 рублей. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 150 человек, они перевели 23 470 614 руб.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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