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В Красноярске на абрикосовой аллее уничтожили несколько деревьев

Главная Общество
Красноярск
12:16 12 Сентября 2022
в красноярске, красноярск
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В Красноярске в минувшие выходные было уничтожено несколько деревьев в абрикосовой аллее, которая расположена на ул. 4-я Дальневосточная. В общей сложности в аллее находится два десятка деревьев.

Об этом пишет НКК со ссылкой на слова местного жителя Николая Щекина. Он лично высаживал деревья. По словам Николая Щекина, деревья давали плоды и этим летом был большой урожай, которые собирали все желающие.

Также он сообщил, что 10 сентября экскаватор загреб сразу три абрикосовых дерева, после этого он столбом раздавил барбарисовые кусты. Редакции НКК в департаменте горхозяйства заявили, что ведомство не выдавало разрешений на снос деревьев.

Участок был раскопан, вероятно, из-за аварийных работ на сетях. На данный момент департамент земельных отношений выясняет, чей это участок и кто стоит за уничтожением деревьев.   

Фото: © НКК / Николай Щекин

Общество / НОВОСТИ
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