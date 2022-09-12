В Красноярске на абрикосовой аллее уничтожили несколько деревьев

В Красноярске в минувшие выходные было уничтожено несколько деревьев в абрикосовой аллее, которая расположена на ул. 4-я Дальневосточная. В общей сложности в аллее находится два десятка деревьев.

Об этом пишет НКК со ссылкой на слова местного жителя Николая Щекина. Он лично высаживал деревья. По словам Николая Щекина, деревья давали плоды и этим летом был большой урожай, которые собирали все желающие.

Также он сообщил, что 10 сентября экскаватор загреб сразу три абрикосовых дерева, после этого он столбом раздавил барбарисовые кусты. Редакции НКК в департаменте горхозяйства заявили, что ведомство не выдавало разрешений на снос деревьев.

Участок был раскопан, вероятно, из-за аварийных работ на сетях. На данный момент департамент земельных отношений выясняет, чей это участок и кто стоит за уничтожением деревьев.

Фото: © НКК / Николай Щекин