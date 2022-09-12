Порывистый ветер ожидают синоптики в Красноярске 12 сентября

В понедельник, 12 сентября, синоптики ожидают в Красноярске порывистый ветер. Согласно прогнозам специалистов Среднесибирского УГМС, скорость ветра в течение суток может достигать 15-20 м/с.
В связи с этим красноярцам следует помнить о своей безопасности и придерживаться простых правил:
- запрещены работы на высотках;
- идти как можно дальше от рекламных конструкций, возводящихся зданий, крупных деревьев и не оставлять поблизости свои автомобили;
- не подходить к линии электропередач и к оборвавшимся электропроводам.
Фото: © Никита Алексеев