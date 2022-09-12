«Городская ярмарка» состоялась в Красноярске во второй раз

В прошлую субботу, 10 сентября, в Красноярске на Театральной площади состоялась «Городская ярмарка». Отметим, что ярмарочные мероприятия проходят по инициативе главы Красноярского края Александра Усса, являясь одним из инструментов по поддержке агробизнеса.

Ярмарка, которая состоялась в этом году уже во второй раз, собрала местных товаропроизводителей и представителей фермерских хозяйств из различных муниципалитетов Красноярского края, а также из Алтайского края и Республики Хакасия. Всего на ярмарке свои товары и продукцию представили более 45 участников.

Руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Ирина Антипина отметила, что очень многие производители подготовили свои локации для того, чтобы привлечь внимание посетителей к своей продукции.

«Цель проведения ярмарки заключается в оказании помощи фермерам и малым хозяйствам, которые могут выставить свою продукцию на продажу и познакомить жителей города с ней. Также это возможность для жителей Красноярска приобрести экологически чистую продукцию по более низким ценам, нежели в магазинах», - сказала она.

По словам Ирины Антипиной, власти города планируют проводить ярмарки каждый месяц и ближайшая из них должна состояться уже в октябре.

На ярмарке красноярцы могли приобрести различные сорта хлеба, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясные деликатесы, кондитерские изделия, мёд, дикоросы, рыбу, сыры от местных производителей, которые способны составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Кроме того, на ярмарке были представлены травяные сборы прямо из тайги, свежесобранные кедровые орехи, знаменитое варенье из молодых шишек и урожаи дачников.

Собственник фермерского медового хозяйства Виталий Пчёлкин заявил, что участвует в «Городской ярмарке» уже во второй раз и отметил отличную организацию фестиваля.

«Было выбрано идеальное место для проведения ярмарки, которое расположено в центре города. Благодаря этому большое количество жителей и гостей Красноярска могут ознакомиться с продукцией тех людей, которые с душой подходят к этому делу. А кто уже с ней знаком, тот может приобрести уже полюбившиеся товары», - сообщил он.

Виталий Пчёлкин также признался в том, что во время проведения первой «Городской ярмарки» у его продукции появилось много поклонников и он считает, что после этого фестиваля количество любителей его товаров станет только больше.

Отличное настроение посетителям фестиваля подарила запланированная концертная программа и оборудованные разнообразные тематические фотозоны. В общей сложности в этом году администрация города провела 104 ярмарки выходного дня во всех районах Красноярска для развития всех форм торговли.

Фото: © Администрация г. Красноярска