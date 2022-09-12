В Красноярске с берега Енисея убрали около 60 пакетов мусора

В Красноярске прошла акция «День Енисея – 2022». Навели порядок на прибрежной территории Енисея на острове Молокова.

В субботнике участвовали специалисты Минэкологии края, депутаты Законодательного Собрания, краевого центра мониторинга качества окружающей среды, департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска, представители Енисейского бассейнового управления, дирекции по особо охраняемым природным территориям и жители — всего около 100 человек. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

С берега собрали 28 кубометров мусора — это около 60 пакетов.

— Подобные акции проходят во всём Красноярском крае. В этом году в регионе уже очистили более 1,5 тысячи км берегов, собрано около 3,5 тысячи кубометров мусора, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 30 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали около 2 тысяч человек. В августе было очищено 163 км береговых линий.

С апреля в субботниках приняли участие около 12 500 человек. Убрано около 3,5 тыс. кубометров мусора, очистили более 1,5 тыс. км берегов водоёмов.

Протяжённость очищенных от мусора береговых линий увеличилась почти в два раза. Число добровольцев и активистов тоже выросло.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края