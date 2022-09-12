Полицейские разыскивают участников дорожного конфликта в Березовском районе

В Красноярском крае на одной из дорог Березовского района произошел конфликт между водителями. О произошедшем инциденте сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, дорожный конфликт случился на 860-670 км автодороги P-255 «Сибирь». На данном участке дороги образовалась многокилометровая пробка.

Один из автомобилистов пытался проехать по обочине, однако его не пропустил другой. В результате водитель вышел из машины и стал наносить удары кулаками.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю отметили, что сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности участников конфликта.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко