В Хакасии 30-летний мужчина убил мачеху и чуть не убил отца

30-летний житель Хакасии убил мачеху, так как она не разрешала пользоваться компьютером и хотел убить отца.

Как сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обвиняемый проживал с отцом и мачехой в доме (ул. Шахтовая пос. Изыхские Копи Алтайский район). 6 февраля в дневное время он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вступил в конфликт с мачехой из-за разногласий по бытовым вопросам, в том числе из-за отказа женщины в пользовании компьютером. Злоумышленник взял металлическую сечку, подошёл к отцу и попытался нанести удар по голове, высказывая угрозы убийством. Отец выхватил из рук сына сечку и перебросил за забор. Тогда злоумышленник взял топор, направился к отцу и ударил по левой руке и по голове. Потерпевший отнял у него топор. Затем обвиняемый взял металлический лом, проник через разбитую оконную раму на веранду и набросился на мачеху. Он нанёс ей множественные удары по телу и голове. Женщина скончалась. Отцу обвиняемого была своевременно оказана медпомощь, благодаря чему он остался жив.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников