Сирота из Каратузского района получила благоустроенную квартиру благодаря прокуратуре

В Красноярском крае благодаря прокуратуре сирота из Каратузского района получила жилье надлежащего качества. По официальной информации, ведомство установило, что в этом году между администрацией Каратузского района и гражданином был заключен муниципальный контракт на покупку благоустроенной квартиры в селе Каратузское.

Несмотря на требования закона, квартиру приняли должностные лица администрации без претензий к техническому и санитарному состоянию. Однако прокурорская проверка показала, что состояние не соответствует требованиям контракта.

Сантехническое оборудование и оконные блоки оказались неисправными, на стенах и потолке отслаивалась краска. Прокуратурой было внесено представление в орган местного самоуправления.

Благодаря вмешательству прокуратуры муниципалитетом с бывшим владельцем квартиры были устранены недостатки. В результате сирота получила благоустроенную квартиру.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости