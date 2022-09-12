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В Красноярском крае пройдёт Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

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Красноярск
13:01 12 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, кинофестиваль
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С 15 по 17 сентября в Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдет XI Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, сообщает правительство Красноярского края.

Торжественное открытие состоится 15 сентября в 18:00 во Дворце культуры г. Назарово.

Кинофорум посетят заслуженный артист России, заслуженный артист Южной Осетии Эвклид Кюрдзидис, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Полина Кутепова, кинорежиссёр и сценарист Тимофей Жалнин, российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая Алиса Гребенщикова, советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка России Зоя Буряк, актриса театра и кино Анастасия Куимова.

В эти дни будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты, премьерные показы фильма «Двое» (режиссёр Тимофей Жалнин), образовательные мероприятия.

Погрузиться в историю киноискусств гости кинофорума смогут благодаря историко-образовательному проекту Красноярского краеведческого музея «125 лет Красноярскому кино». На тематической выставке будут представлены киносценарии с пометками авторов, киносъемочная и кинопроекционная аппаратура, киноафиши, письма, личные вещи известных кинематографистов, пройдут кинолектории по истории кинематографии, мастер-классы по работе с киноаппаратурой. В рамках молодёжной программы форума пройдут лекции и мастер-классы по технике речи, работе с вертикальным видео, аудиозаписи, КВН по теме «Российское кино».

Фото: © krskstate.ru

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