В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

В Красноярске сотрудники ППС при патрулировании Кировского района обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Молодой человек оглядывался по сторонам, вел себя нервно и, спрятав в траве сверток, сделал фотографию месторасположения закладки. Стражам правопорядка красноярец заявил, что у него с собой почти 30 закладок с героином и еще 20 закладок, которые успел разложить в парке.

28-летнего мужчину доставили в полицию и изъяли вещество общей массой свыше 15,5 гр. Впоследствии выяснилось, что веществом оказался героин. В отношении подозреваемого завели уголовное дело и ему грозит до 20 лет колонии.

Фото:© Алексей Сухоруков / РИА Новости