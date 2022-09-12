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В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

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Красноярск
12:30 12 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, мужчина, наркотики, полиция, подозрение
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В Красноярске сотрудники ППС при патрулировании Кировского района обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Молодой человек оглядывался по сторонам, вел себя нервно и, спрятав в траве сверток, сделал фотографию месторасположения закладки. Стражам правопорядка красноярец заявил, что у него с собой почти 30 закладок с героином и еще 20 закладок, которые успел разложить в парке. 

28-летнего мужчину доставили в полицию и изъяли вещество общей массой свыше 15,5 гр. Впоследствии выяснилось, что веществом оказался героин. В отношении подозреваемого завели уголовное дело и ему грозит до 20 лет колонии. 

Фото:© Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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