76-летний житель Красноярского края потерялся в лесу в Иланском районе

В Красноярском крае в прошедшее воскресенье, 11 сентября, спасатели проводили поисково-спасательные работы 76-летнего мужчины. Пенсионер заблудился в одном из лесных массивов Иланского района.

В ходе поисков специалисты обследовали 10 тысяч кв. м. леса и три километра лесных дорог. В итоге пенсионер был найден и передан полицейским. Несмотря на это, в Красноярском крае все еще продолжаются поиски людей, потерявшихся в лесах. Так, в Шушенском районе ведутся поисковые работы 37-летнего мужчины, в Минусинском районе – 47-летней женщины.

С начала этого года поступило в службу спасения Красноярского края 72 сообщения о потерявшихся, по которым были организованы поиски 91 человека. Удалось найти 58 человек.

Фото: © Никита Алексеев