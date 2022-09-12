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76-летний житель Красноярского края потерялся в лесу в Иланском районе

Главная Общество
Красноярск
19:00 12 Сентября 2022
в красноярском крае, лес, пропавшие, люди, спасатели
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В Красноярском крае в прошедшее воскресенье, 11 сентября, спасатели проводили поисково-спасательные работы 76-летнего мужчины. Пенсионер заблудился в одном из лесных массивов Иланского района. 

В ходе поисков специалисты обследовали 10 тысяч кв. м. леса и три километра лесных дорог. В итоге пенсионер был найден и передан полицейским. Несмотря на это, в Красноярском крае все еще продолжаются поиски людей, потерявшихся в лесах. Так, в Шушенском районе ведутся поисковые работы 37-летнего мужчины, в Минусинском районе – 47-летней женщины. 

С начала этого года поступило в службу спасения Красноярского края 72 сообщения о потерявшихся, по которым были организованы поиски 91 человека. Удалось найти 58 человек. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

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