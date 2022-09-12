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В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

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Красноярск
11:30 12 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, дети, выстрелы
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В пос. Стрелка Красноярского края 10-летний мальчик взял в сейфе карабин отца и по неосторожности выстрелил в сторону, где находился его приятель.

Вечером 24 мая 10-летний мальчик, находился у себя дома в пос. Стрелка со своим одноклассником. Ребята пришли в гараж, где был металлический сейф, в котором лежал заряженный охотничий самозарядный карабин с досланным патроном в патронник. Мальчик открыл сейф, взял карабин и, демонстрируя приятелю оружие, выстрелил в его сторону. С ранением брюшной полости раненого доставили в фельдшерский пункт, где он скончался. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отметим, что отец стрелявшего мальчика ключ от сейфа хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом.

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего отца мальчика. Он обвиняется по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © krk.sledcom.ru

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