50 огнеборцев из Красноярского края направили на тушение лесных пожаров в Тыве

Лесные пожарные из Красноярского края вновь отправились на оказание помощи в один из российских регионов в тушении лесных пожаров. В этот раз специалисты были направлены в Республику Тыва. 50 огнеборцев будут помогать ликвидировать возгорания на территории, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с жаркой и сухой погодой в Тыве каждый день регистрируются новые очаги. Несмотря на то, что для борьбы с огнем были привлечены военнослужащие, специалистов все равно не хватает.

В результате властями было принято решение о привлечении лесных пожарных из различных субъектов России. Отметим, что глава Красноярского края Александр Усс поручил оперативно помочь соседнему региону.

По словам первого замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Большакова, для ликвидации лесных пожаров в Тыве были направлены высококвалифицированные специалисты из авиаподразделений Тасеевского, Богучанского и Манского районов.

При этом все еще сохраняется достаточное число сил и средств для полного контроля обстановки в Красноярском крае. В основном на данный момент возгорания в лесах фиксируют на юге региона, где была усилена группировка за счет северных подразделений.

Добавим, что свыше 250 лесных пожарных Красноярского края этим летом помогали в тушении пожаров в лесах разных регионов России. В настоящее время специалисты вернулись домой.

Фото: © Правительство Красноярского края