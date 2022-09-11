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Раненного на Диксоне белого медведя отправили на КТ

Главная Общество
Красноярск
15:29 11 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, медведь, зоопарк, ранение
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Белого медведя, которого ранили на острове Диксон, продолжают спасать в Московском зоопарке. Врачи пытаются установить причину паралича задних лап, для этого животное отвезли в ветклинику, где проведи компьютерную и магнитно-резонансную томографию поврежденного выстрелом грудного отдела.

Процедуры продлились около часа, раненный зверь перенес их хорошо. Мику, которого назвали Диксон, вернули в зоопарк. где он будет дожидаться результатов исследования.

Напомним, что медведя нашли на острове Диксон 3 сентября 2022 года. Хищник был ранен, врачи нашли в теле животного около 30 отверстий от картечи. Краснокнижного животного сотрудники Министерства экологии края, Росприроднадзора и Московского зоопарка переправили хищника сначала в Норильск, а потом - в Москву. Сейчас раненный Диксон по-прежнему не может двигать задними лапами, но чувствует себя уже намного лучше. Прогнозы по его восстановлению очень разные, в случае, если паралич вызван отеком спинного мозга, то у Диксона есть шансы поправиться.

Фото: скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой

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