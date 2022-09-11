Похолодание до -3° и мокрый снег придут в Красноярск с 12 по 19 сентября

Похолодание и мокрый снег - такой прогноз погоды ожидается в Красноярске на следующей неделе. Начало новой рабочей недели выдастся теплым, по данным Яндекс.Погоды ожидается до +17°С .

Уже во вторник похолодает до +11°С, начнется дождь, а ночью и вовсе температура воздуха опустится до -3°С и пройдет мокрый снег.

14 сентября, в среду, +12°С днем и +2°С ночью , дождь будет небольшим.

В четверг - дождливо, +11°С днем и до -2°С ночью.

16 сентября, в пятницу, днем воздух прогреется до +10°С. пройдет небольшой дождь. Ночью до +1°С и без осадков.

На предстоящих выходных ожидается +12°...+14°С, но без осадков.

Фото: © Никита Алексеев