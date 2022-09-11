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32-летний красноярец впервые в жизни смог дышать носом после операции в ФМБА

Главная Общество
Красноярск
12:36 11 Сентября 2022
общество, медицина, красноярск, операция
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Не чувствовать запахи, вкусы и всю жизнь дышать ртом. 32-летний красноярец, у которого диагностировали редкую патологию – атрезию хоан – благодаря хирургам ФМБА впервые смог дышать носом. Из-за заболевания у мужчины произошло заращение отверстий, соединяющих полость носа и носоглотку, и в носовую полость не проходил воздух.

Диагноз ему поставили еще в детстве, но не оперировали из-за боязни осложнений. Позже у мужчины начались одышка, головные боли, сухость во рту и выделений из носа. Тогда он решил обратиться к медикам и пришел в ФМБА, где ему сделали операцию. Уже через три дня стационарного лечения красноярца отправили домой.

Врачи выразили уверенность, что  после лечения обоняние и вкус восстановятся.

"Но мозгу нужно еще привыкнуть, чтобы воспринимать запахи и вкусы", – говорят доктора.

Фото:©ФМБА

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