32-летний красноярец впервые в жизни смог дышать носом после операции в ФМБА

Не чувствовать запахи, вкусы и всю жизнь дышать ртом. 32-летний красноярец, у которого диагностировали редкую патологию – атрезию хоан – благодаря хирургам ФМБА впервые смог дышать носом. Из-за заболевания у мужчины произошло заращение отверстий, соединяющих полость носа и носоглотку, и в носовую полость не проходил воздух.

Диагноз ему поставили еще в детстве, но не оперировали из-за боязни осложнений. Позже у мужчины начались одышка, головные боли, сухость во рту и выделений из носа. Тогда он решил обратиться к медикам и пришел в ФМБА, где ему сделали операцию. Уже через три дня стационарного лечения красноярца отправили домой.

Врачи выразили уверенность, что после лечения обоняние и вкус восстановятся.

"Но мозгу нужно еще привыкнуть, чтобы воспринимать запахи и вкусы", – говорят доктора.

Фото:©ФМБА