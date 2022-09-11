11 сентября
Красноярск
погода +5 °C
60.47
 
€ 60.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Изготовленную заключенными уличную мебель установят в Красноярске в Татышев-парке

Главная Общество
Красноярск
09:55 11 Сентября 2022
общество, красноярск, благоустройство
версия для печати Ico_print

Уличную мебель, которую установят на острове Татышев, начали изготавливать заключенные красноярской исправительной колонии № 27. Уже скоро первые скамейки, детские площадки, урны и коврики из резиновой крошки, сделанные руками осужденных, будут установлены в Татышев-парке. Некоторое время назад осужденные уже изготовили девять павильонов проката спортивного инвентаря на острове Татышев.

В ГУФСИН сообщают, что красноярская исправительная колония заключила договор, сумма контракта составила 1,1 миллиона рублей. Для заключенных изготовление детских площадок, скамеек, вазонов, стульев, диванов, столов, урн, плитки и резиновых ковриков стало новым направлением деятельности. Но, как заверяет руководство ГУФСИН, все объекты соответствуют нормам и будут выглядеть эстетично. Кроме этого, инспекция наладила сотрудничество с несколькими организациями Красноярского края, в том числе муниципальными образованиями. 

- При производстве используются новейшие технологии, – отметил начальник отделения маркетинга ГУФСИН Сергей Маркатюк. –  Поэтому архитектурные сооружения и декоративные элементы соответствуют всем современным требованиям дизайна, экологичности и безопасности.

По его словам, налажено сотрудничество с несколькими муниципальными и коммерческими организациями Красноярска и края. 

Фото: ©vk.com/krasgufsin

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске полицейские вывели из леса заблудившуюся супружескую пару

В Железногорске полицейские вывели из леса заблудившуюся супружескую пару

11 Сентября 2022 г.
Они отправились за грибами и заплутали
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: В Новосибирске вскрыли свежий асфальт для укладки труб

В Новосибирске вскрыли свежий асфальт для укладки труб

10 Сентября 2022 г.
Уложенный накануне асфальт вскрыли для ремонта
Новости Красноярска: 24-летняя девушка погибла в ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске

24-летняя девушка погибла в ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске

10 Сентября 2022 г.
Авария произошла поздно вечером 9 сентября
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

10 Сентября 2022 г.
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу
Новости Красноярска: Пьяный красноярец бросил сына на пол и сломал ему плечо

Пьяный красноярец бросил сына на пол и сломал ему плечо

10 Сентября 2022 г.
Ребенок пытался успокоить ссорящихся родителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru