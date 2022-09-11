Изготовленную заключенными уличную мебель установят в Красноярске в Татышев-парке

Уличную мебель, которую установят на острове Татышев, начали изготавливать заключенные красноярской исправительной колонии № 27. Уже скоро первые скамейки, детские площадки, урны и коврики из резиновой крошки, сделанные руками осужденных, будут установлены в Татышев-парке. Некоторое время назад осужденные уже изготовили девять павильонов проката спортивного инвентаря на острове Татышев.

В ГУФСИН сообщают, что красноярская исправительная колония заключила договор, сумма контракта составила 1,1 миллиона рублей. Для заключенных изготовление детских площадок, скамеек, вазонов, стульев, диванов, столов, урн, плитки и резиновых ковриков стало новым направлением деятельности. Но, как заверяет руководство ГУФСИН, все объекты соответствуют нормам и будут выглядеть эстетично. Кроме этого, инспекция наладила сотрудничество с несколькими организациями Красноярского края, в том числе муниципальными образованиями.

- При производстве используются новейшие технологии, – отметил начальник отделения маркетинга ГУФСИН Сергей Маркатюк. – Поэтому архитектурные сооружения и декоративные элементы соответствуют всем современным требованиям дизайна, экологичности и безопасности.

По его словам, налажено сотрудничество с несколькими муниципальными и коммерческими организациями Красноярска и края.

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