В Железногорске полицейские вывели из леса заблудившуюся супружескую пару

Супружескую пару, которая заблудилась в окрестностях Железногорска, вывели из леса сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, потерпевшие сами сообщили о том, что заблудились, в дежурную часть

- Звонившая женщина сообщила, что она вместе с супругом заблудилась в районе ущелья, - рассказали в ведомстве. - На помощь гражданам выехали сотрудники ППС Артем Никонов и Виктория Воробьева.

Прибывшие на место происшествия полицейские, обнаружили машину пропавших супругов на обочине дороги. Сержант Воробьева стала звонить заблудившейся женщине, а Никонов включил сирену патрульного автомобиля, чтобы супруги могли услышать звук устройства. Во время разговора выяснилось, что у супругов есть ракета и Виктория Воробьёва предложила ее запустить. Услышав звук выстрела, полицейские нашли граждан.

Оказалось, что 56-летняя женщина и ее 60-летний супруг отправились в лес за грибами, незаметно для себя увлеклись и ушли далеко в лес. Через несколько часов супруги поняли, что заблудилась, и женщина решила позвонить в полицию.

Чувствовали себя грибники хорошо, от медицинской помощи отказались, искренне поблагодарив полицейских за профессионализм и своевременно оказанную помощь. Полицейские довезли супругов до их автомобиля.

Фото:©РИА Новости/Алексей Мальгавко