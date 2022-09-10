Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Ситуацию вокруг сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», в офисе которой на прошлой неделе прошли обыски, прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев.

Руководитель министерства отметил, что не владеет информацией о том, с чем могут быть связаны следственные мероприятия. При этом выразил уверенность в том, что они проводятся в рамках закона и не повлияют на работу предприятия.

"Срыва текущей деятельности предприятия мы не предполагаем. «Красноярскнефтепродукт» — стабильная компания. Все мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства и для установления истины", - сказал Ананьев.

Ранее Sibnovosti сообщали о том, что силовики пришли в офис компании и провели обыски. Позже появилась информация, что обыски связаны с проектом рекультивации территории бывшей нефтебазы в Красноярске.