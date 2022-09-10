24-летняя девушка погибла в ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне, 9 сентября, в Красноярске. Около 23:00 часов вечера на Коммунальном мосту столкнулись автомобили Kia Picanto и Toyota Mark II. В результате аварии погибла 24-летний девушка, управлявшая автомобилем Kia Picanto.

Как сообщает водитель пресс-служба краевого ГИБДД, погибшая ехала на с правого на левый берег и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Mark II под управлением 31-летней красноярки.

"Пассажиров в обеих машинах не было. Водитель Kia Picanto скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель Toyota Mark II госпитализирована", - сообщают в ГИБДД.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Фото:©ГИБДД по Красноярскому краю