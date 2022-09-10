В Новосибирске вскрыли свежий асфальт для укладки труб

В Новосибирске на перекрёстке улиц Дачной и Перевозчикова дорожные рабочие сначала уложили новый асфальт, а через некоторое время вскрыли его для укладки труб. Фотографии работ опубликовали в социальных сетях местные жители.

Как сообщают очевидцы, работы проводились поздно ночью 8 сентября. Рабочие сначала выдалбливали отбойными молотками асфальтовое покрытие, а затем укладывали и закатывали катками. А уже утром 9 сентября свежий асфальт начали вскрывать для укладки труб. Теперь водителям приходится объезжать место ремонта по тротуару.

Фото:©группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"