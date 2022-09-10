В Новосибирске за 70 млн рублей продают замок с башней и прудом

В Новосибирске на сайте одного из агентств недвижимости появилось объявление о продаже замка с прудом. Цена объекта составляет 70 миллионов рублей.

В описании указано, что дом находится в закрытом поселке Заельцовском районе, стоит на участке 15 соток, площадь замка составляет 600 кв. метров и он полностью он окружен лесом. На участке также есть пруд и сад, а в самом поселке - круглосуточная охрана и шлагбаум.

Покупателям обещают, что вся эта атмосфера благоприятствует восстановлению сил после шумной суеты в городе.

Фото:©сайт N1