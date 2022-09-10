В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

В Красноярске на улице Брянской под колеса автомобиля попал 12-летний школьник. Ребенок возвращался из школы и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переход. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, днем 9 сентября.

"Пострадавший убедился, что его пропускают по правой полосе, и начал движение. В этот момент по второй полосе ехал автомобиля Volkswagen Polo, 53-летний водитель которого не предоставил преимущества пешеходу и сбил мальчика. Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован", - сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными, особенно с началом нового учебного сезона, а подъезжая к пешеходным переходам снижать скорость.

Фото:©Алексей Сухоруков/РИА Новости