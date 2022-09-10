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В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

Главная Общество
Красноярск
12:22 10 Сентября 2022
происшествия, школьники, дорога, дтп
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В Красноярске на улице Брянской под колеса автомобиля попал 12-летний школьник. Ребенок возвращался из школы и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переход. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, днем 9 сентября.

"Пострадавший убедился, что его пропускают по правой полосе, и начал движение. В этот момент по второй полосе ехал  автомобиля Volkswagen Polo, 53-летний водитель которого не предоставил преимущества пешеходу и сбил мальчика. Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован", - сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными, особенно с началом нового учебного сезона, а подъезжая к пешеходным переходам снижать скорость. 

Фото:©Алексей Сухоруков/РИА Новости

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