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Пьяный красноярец бросил сына на пол и сломал ему плечо

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Красноярск
11:33 10 Сентября 2022
общество, происшествия, ребенок, травма, суд
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В Красноярском крае будут судить жителя деревни Топол, который причинил тяжкий вред ребенку.Лб этом сообщает региональный Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в июне 2022 года в Дзержинском 32-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. В какой-то момент они начали ссориться, а шестилетний сын подбежал к ним и попытался успокоить родителей.Мужчина, понимая, что ребенок не сможет оказать сопротивление, схватил его, поднял на уровне своей головы и бросил на пол. От удара у мальчика случился перелом правой плечевой кости со смещением.

Сейчас малыш чувствует себя нормально, а уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

Фото:©РИА Новости/Маким Блинов

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