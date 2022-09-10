В Красноярске на все выходные перекроют движение на проспекте Мира

С субботы до понедельника в Красноярске частично перекроют для движения участок на проспекта Мира. Здесь будут проводить ремонт сети водоснабжения.

Как сообщили в мэрии города, для обеспечения безопасности на время проведения работ будут закрыты две полосы движения по нечетной стороне от здания № 61 по проспекту Мира вплоть до дома № 15 по ул. Вейнбаума. Кроме этого, будет сужена проезжая часть по четной стороне от улицы Вейнбаума и до дома №61 по проспекту Мира.

Объехать участок можно будет по встречной полосе по проспекту Мира.

Ограничения будут сняты в пять часов утра 12 сентября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости