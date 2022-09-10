10 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.47
 
€ 60.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на все выходные перекроют движение на проспекте Мира

Главная Общество
Красноярск
10:58 10 Сентября 2022
общество, красноярск, дорога, движение
версия для печати Ico_print

С субботы до понедельника в Красноярске частично перекроют для движения участок на проспекта Мира. Здесь будут проводить ремонт сети водоснабжения.

Как сообщили в мэрии города, для обеспечения безопасности на время проведения работ будут закрыты две полосы движения по нечетной стороне от здания № 61 по проспекту Мира вплоть до дома № 15 по ул. Вейнбаума. Кроме этого, будет сужена проезжая часть по четной стороне от улицы Вейнбаума и до дома №61 по проспекту Мира.

Объехать участок можно будет по встречной полосе по проспекту Мира.

Ограничения будут сняты в пять часов утра 12 сентября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

10 Сентября 2022 г.
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу
Новости Красноярска: Пьяный красноярец бросил сына на пол и сломал ему плечо

Пьяный красноярец бросил сына на пол и сломал ему плечо

10 Сентября 2022 г.
Ребенок пытался успокоить ссорящихся родителей
Новости Красноярска: В Новосибирске за 70 млн рублей продают замок с башней и прудом

В Новосибирске за 70 млн рублей продают замок с башней и прудом

10 Сентября 2022 г.
Пока покупателей на элитный дом не нашлось
Новости Красноярска: Председатель Заксобрания провёл занятие в красноярской школе

Председатель Заксобрания провёл занятие в красноярской школе

9 Сентября 2022 г.
Он порекомендовал ребятам не разрывать связей с красноярской землёй
Новости Красноярска: 7 междворовых проездов дополнительно отремонтируют в Ленинском районе Красноярска

7 междворовых проездов дополнительно отремонтируют в Ленинском районе Красноярска

9 Сентября 2022 г.
Всего в Ленинском районе будет отремонтировано 15 проездов
Новости Красноярска: «Единая Россия» поддержит кандидатуру Владислава Логинова на должность главы города Красноярска

«Единая Россия» поддержит кандидатуру Владислава Логинова на должность главы города Красноярска

9 Сентября 2022 г.
Решение принял Президиум регионального политического совета Красноярского регионального отделения партии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru