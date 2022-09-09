«Единая Россия» поддержит кандидатуру Владислава Логинова на должность главы города Красноярска

Президиум регионального политического совета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение о внесении партийной фракции в Красноярском городском Совете депутатов кандидатуры Владислава Логинова для избрания главой Красноярска. Соответсвующее решение было принято в пятницу, 9 сентября. Члены Президиума подвели итоги конкурса, обсудили программы кандидатов на пост главы.

«Президиум принял решение поддержать кандидатуру Владислава Логинова. В соответствии с партийными процедурами, наше решение будет направлено в Президиум Генерального совета партии для утверждения. Также это решение станет основой для консолидированного голосования депутатов-единороссов на заседании Красноярского городского Совета 13 сентября. На главе города Красноярска лежит большая ответственность, уверены, Владислав Анатольевич оправдает оказанное доверие», - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Напомним, 9 сентября конкурсная комиссия отобрала на пост главы Красноярска двух кандидатов: и.о. Главы Красноярска Владислава Логинова и главу Центрального района Красноярска Вадима Войцеховского.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"