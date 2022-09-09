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КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

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Красноярск
15:54 9 Сентября 2022
поезда, транспорт, переезд, ремонт, железные дороги, ограничения
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В связи с проведением ремонтных работ на участке КрасЖД Ирбейская – Корастылево 12 сентября с 03:20 до 12:20 местного времени будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка (вблизи села Ирбейское).

В период с 03:20 до 5:00 пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

С 05:00 до 07:00 будет осуществляться только пропуск машин экстренных служб (скорая помощь, пожарная, полиция).

С 07:00 до 12:20 проезд автотранспорта возможен по одной полосе в реверсивном режиме.

ГИБДД и администрация Ирбейского района уведомлены об ограничении движения на переезде в связи с ремонтными работами.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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