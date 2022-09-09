9 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.8
 
€ 60.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В финал конкурса на пост мэра Красноярска вышли два кандидата

Главная Общество
Красноярск
15:27 9 Сентября 2022
в красноярске, выборы, город, мэр, красноярск, депутаты, горсовет
версия для печати Ico_print

В пятницу, 9 сентября, в Горсовете Красноярска комиссия заслушала программы кандидатов, претендующих на место главы города. Сегодня перед комиссией с видением развития Красноярска выступил и.о. мэра Красноярска Владислав Логинов и глава Центрального района Вадим Войцеховский. 

Как сообщают Gornovosti, заслушав программы всех кандидатов, комиссия выбрала двух кандидатов, которые прошли в третий тур конкурса. Ими стали Владислав Логинов и Вадим Войцеховский, набравшие 1,7 тыс и 1,5 тыс баллов. 

Отметим, что нового главу Красноярска выберут на сессии Горсовета во вторник, 13 сентября.

Фото: © Никита Алексеев 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужуре создали новое место для отдыха горожан

В Ужуре создали новое место для отдыха горожан

9 Сентября 2022 г.
Благоустроили лесопарковую зону «Генералиха»
Новости Красноярска: В Канском районе мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю и сел в тюрьму

В Канском районе мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю и сел в тюрьму

9 Сентября 2022 г.
Злоумышленника приговорили к 4 годам лишения свободы
Новости Красноярска: 11 человек за прошедшую неделю пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

11 человек за прошедшую неделю пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

9 Сентября 2022 г.
Каждый четвертый – ребенок
Новости Красноярска: В Красноярске в сквере «Космонавтов» обновляют ракету

В Красноярске в сквере «Космонавтов» обновляют ракету

9 Сентября 2022 г.
Красноярцев просят не наступать на уложенную плитку, чтобы не разрушить её
Новости Красноярска: Администрация Ужурского района заплатит компенсацию за покушанного собакой ребенка

Администрация Ужурского района заплатит компенсацию за покушанного собакой ребенка

9 Сентября 2022 г.
Собака укусила ребенка за ногу
Новости Красноярска: КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

9 Сентября 2022 г.
Пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

6 Сентября 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru