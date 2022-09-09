В финал конкурса на пост мэра Красноярска вышли два кандидата

В пятницу, 9 сентября, в Горсовете Красноярска комиссия заслушала программы кандидатов, претендующих на место главы города. Сегодня перед комиссией с видением развития Красноярска выступил и.о. мэра Красноярска Владислав Логинов и глава Центрального района Вадим Войцеховский.

Как сообщают Gornovosti, заслушав программы всех кандидатов, комиссия выбрала двух кандидатов, которые прошли в третий тур конкурса. Ими стали Владислав Логинов и Вадим Войцеховский, набравшие 1,7 тыс и 1,5 тыс баллов.

Отметим, что нового главу Красноярска выберут на сессии Горсовета во вторник, 13 сентября.

Фото: © Никита Алексеев