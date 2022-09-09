В Красноярске ищут напавшего на 7-летнюю девочку в Советском районе педофила

12 января злоумышленник проследовал за 7-летней девочкой в подъезд дома (ул. Новгородская). Там он совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера. Затем скрылся.

Было возбужденное уголовное дело по п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Поиски мужчины, совершившего преступление, продолжаются, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственные органы располагают видеозаписью с изображением предполагаемого преступника.

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Фото: krk.sledcom.ru