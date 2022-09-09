«БКС Мир инвестиций» рассказал о защите капитала в инвестиционном страховании

Доходность по вкладам снизилась, риски вложений в иностранные ценные бумаги в этом году выросли. Однако на рынке появляются альтернативные варианты того, как сберечь и приумножить накопленное — например, программы инвестиционного страхования. Они позволяют инвестировать в российские ценные бумаги с полной защитой вложенного капитала.

Согласно проведенному в «БКС Мир инвестиций» исследованию по изменению ключевых целей инвестирования, в 2022 году акцент инвесторов сместился. Если в 2021 году их в большей степени интересовал доход значительно выше ставки по депозитам, то теперь у граждан в приоритете сохранение сбережений и защита от инфляции. Кроме того, новые исследования демонстрируют запросы начинающих инвесторов на программы инвестирования с защитой капитала. На текущий момент на рынке есть такие программы — это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое закрывает сразу несколько потребностей клиентов: доходность от вложенных средств, 100-процентная защита капитала, страховая защита жизни инвестора. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет драйвером роста страховой отрасли остается именно инвестиционное страхование.

ИСЖ — это инвестиционный инструмент, цель которого — сохранить и увеличить накопления. Внесенные деньги вкладываются страховщиком в финансовые активы. Клиент получает вложенные средства и доход по истечении срока действия договора или при наступлении страхового случая. В 2021 году средняя доходность полисов ИСЖ составила 5,6 процента, однако на практике она может достигать 20-30 процентов, но и оказаться менее позитивной в зависимости от рыночной конъюнктуры. Такой полис действует от трех лет.

Клиент получает доход за счет того, что страховая компания вкладывает его деньги в акции, облигации и прочие активы. При этом для баланса рисков вложенные деньги должны быть разделены на две части — инвестиционную и гарантийную. Первая идет в рискованные, но и потенциально наиболее прибыльные активы — российские и иностранные акции и облигации, валюту и биржевые фонды, фьючерсы и опционы. Они способны принести дополнительный доход — и долю от этого дохода страховая компания начислит владельцу полиса. Вторая часть — в надежные финансовые инструменты с гарантированной доходностью: депозиты, государственные облигации, а также в корпоративные облигации ведущих российских компаний. За 3–5 лет действия полиса консервативные инструменты приносят доход, который позволит страховщику вернуть клиенту не меньше той суммы, которую он внес. При этом есть продукты страхования жизни, в которых клиент сам может выбирать, в какие активы будут вложены его средства. Важно, что оказаться «в минусе» с этими инструментами невозможно.

В целом ИСЖ позволяет в текущее турбулентное время получить инвестиции с защитой капитала. Иными словами, сейчас, когда доходность по вкладам низкая, это хорошая возможность заработать, минимизируя риски, и в дополнение получить страховку.

«Мы крайне позитивно смотрим как на перспективы российского рынка, так и на текущую востребованность продуктов ИСЖ. Существенная просадка рынка вместе с перестраиванием мировых экономических связей создает окно возможностей для инвестирования, а 100-процентная защита капитала, включенная в продукт ИСЖ, добавляет уверенности», — рассказал врио генерального директора «БКС Страхование жизни» Иван Денисов.

Таким образом, ИСЖ — это возможность инвестировать в перспективные бумаги без риска потерять средства, которая отлично подходит даже неквалифицированным инвесторам. При этом инвестиционное страхование — это важная составляющая любого инвестпортфеля, поскольку дает защиту и потенциал роста.

Новинки страхового инвестирования

В «БКС Мир инвестиций» создали новые инвестиционно-страховые программы (ИСП), например, «Управление успехом» и «Стратегия роста», отвечающие современным потребностям рынка. ИСП — это финансовые инструменты со всеми преимуществами программ страхования жизни. В таких программах клиент так же, как в ИСЖ, получает гарантию возврата средств, страхование жизни, налоговые льготы и другие преимущества.

«Управление успехом» — это классическая программа доверительного управления профессиональным управляющим в оболочке страховых продуктов. Приобретая программу, клиент защищает себя от потери средств в условиях рыночной неопределенности — по истечении срока договора средства вернутся независимо от результатов инвестирования. В случае непредвиденного события, связанного с жизнью и здоровьем, клиент может получить дополнительный доход от страховой суммы исходя из его возраста и срока продукта. Облагаться НДФЛ будет только сумма фактического дохода, превышающего размер средней ключевой ставки за период. Кроме того, вложенные в ИСП средства будут юридически защищены — они не могут быть заморожены, конфискованы, арестованы и изъяты принудительно, а также не могут стать предметом раздела при расторжении брака. Отметим, что продукт доступен неквалифицированным инвесторам.

Стратегия ориентирована на долгосрочный рост капитала от инвестирования в дивидендные российские акции и фьючерсы, торгующиеся на Московской̆ бирже. Ее цель — превысить доходность индекса Мосбиржи по истечении года с момента заключения договора.

В среднесрочной перспективе у российских активов есть отличный потенциал для восстановления. Сейчас, когда у ценных бумаг российских эмитентов низкая стоимость, очень выгодный момент для их покупки. Помимо прочего, меры государства по стабилизации финансовых рынков направлены на постепенное уменьшение процентных ставок, что всегда благоприятно сказывается на динамике курсов акций, а также на уменьшении волатильности отечественных активов. Все это ведет к улучшению финансовых результатов по инвестиционным продуктам с доверительным управлением.

ИСП «Стратегия роста» доход зависит от «поведения» только одного базового актива. В данном случае — акций одной из крупнейших российских нефтяных компаний, на которую приходится 2 процента от мирового производства нефти. Благодаря тому, что менеджмент компании сфокусирован на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом сегментах бизнеса и работает над проектами по модернизации НПЗ и оптимизации сбытовой сети, у нефтяной компании хорошие перспективы.

Таким образом, ИСП — полезный инструмент для начинающих инвесторов, которые хотят сохранить и приумножить свой доход, а для продвинутых инвесторов — важный элемент инвестиционного портфеля. При этом нужно помнить, что такие продукты подразумевают длительный горизонт инвестирования — в случае досрочного расторжения договора возврат денежных средств производится в размере выкупной суммы, предусмотренной в договоре (размер этой суммы может оказаться меньше оплаченной страховой премии). Страхование жизни, защита капитала от убытка и юридическая защита делают этот инструмент одним из наиболее безопасных, с потенциальной доходностью выше, чем у депозитов. Дополнительный плюс — удобство оформления программ страхования через приложение «БКС Мир инвестиций».

Источник: Lenta.ru

Фото: ©Илья Питалев / РИА Новости