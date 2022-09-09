Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в «Бобровом логу» 10 сентября

Уже завтра, 10 сентября, в Красноярске пройдет выступление концертного хора Санкт-Петербурга. Концерт состоится в фан-парке «Бобровый лог» и будет проходить под открытым небом.

Перед красноярцами выступят знаменитые артисты из Санкт-Петербурга с программой «Музыка не для хора».

Отметим, что программа включает в себя самые известные произведения различных эпох, созданные для оркестра, клавира, музыкального театра, популярные хиты культовых групп 20 века и которые переложили для хора a cappella.

Концерт пройдет в рамках празднования 45-летия Свердловского района. Выступление начнется в 15 часов. Вход на мероприятие свободный.

Фото: © Администрация г. Красноярска