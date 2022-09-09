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Председатель Заксобрания провёл занятие в красноярской школе

Главная Общество
Красноярск
21:10 9 Сентября 2022
общество, красноярск, школа, урок
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Спикер краевого парламента Алексей Додатко пообщался с учениками 11 класса школы № 10 на разные темы.

Основное внимание ребят он сосредоточил на возможностях для развития, которые даёт край молодёжи, пишут на сайте Законодательного собрания красноярского края.

Выпускники также поделились своими планами на будущее. Спикер краевого парламента порекомендовал ребятам не разрывать связей с красноярской землёй, учитывая возрастающую привлекательность региона, с учётом геополитической ситуации Красноярский край всё больше притягивает к себе внимание различных компаний и государств.

Алексей Додатко рассказал старшеклассникам о реализации в Красноярском крае инвестпроектов, в рамках которых в ближайшие годы потребуется около 70 тысяч специалистов.

Также, по его словам, у региона внушительный потенциал в гастрономии и киноиндустрии. Спикер уверен, что Красноярский край может создать кластер по производству кино.

Алексей Додатко отметил, что от активности молодёжи зависит будущее нашего региона. Он посоветовал ребятам проявлять инициативу и стремиться к реализации своих планов.

Фото: © Бурмистров А.В. / sobranie.info

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